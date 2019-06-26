РИАМО - 26 июн. Заместитель заведующего территориальным отделом №28 Госжилинспекции Московской области Александр Бутор осмотрел 10 обновленных подъездов в четырех многоквартирных домах Павловского Посада, отремонтированных в рамках реализации региональной программы «Мой подъезд», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверки качества проведенных в рамках губернаторской программы работ проходят по всему Подмосковью. Так, инспекция подъездов прошла по следующим адресам: улица Спортивная, дом №17, Интернациональный переулок, дом №24, а также улица Фрунзе, дома №№27 и 29. Проверка была организована совместно с представителем администрации городского округа Павловский Посад и сотрудником управляющей организации АО «Жилой Дом».

«По итогам осмотра, комиссией, в состав которой входили и жители перечисленных многоквартирных домов, были приняты все подъезды жилых домов, поскольку работы проведены в полном объеме: отремонтированы входные группы, напольное покрытие, окрашены стены и потолки, заменены осветительные приборы, приведены в нормативное состояние оконные блоки и почтовые ящики», – отмечается в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, программа губернатора Московской области «Мой подъезд» позволяет значительно сократить расходы собственников на капитальный ремонт – в связи с дополнительным финансированием из областного и муниципальных бюджетов.

«Качество проводимого ремонта проверяют специальные комиссии, в состав которых, наряду с жилищными инспекторами, входят председатели и члены советов многоквартирных домов, представители органов местного самоуправления», – разъяснила Федина.

Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». В 2019 году планируется отремонтировать 14,5 тысяч подъездов.