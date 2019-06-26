РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. В микрорайоне Павшинская пойма Красногорска неизвестные выкорчевали уличные лавочки и выбросили их в реку, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

«Дорогие жители городского округа Красногорск, в нашем муниципалитете произошел акт вандализма. На территории микрорайона Павшинская пойма выкорчевали лавочки и сбросили их в Москву-реку. Силами сотрудников МБУ «КГС» городской инвентарь вернули на место», – говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что вандализм, умышленное повреждение или уничтожение городского и общественного имущества – это преступление, которое наказывается штрафами и принудительными работами.