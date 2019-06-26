РИАМО – 26 июн. В Можайском городском округе появился центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес», вести прием будут два окна, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Открытие нового учреждения состоялось 25 июня на улице Московская, дом 15.

«Центр «Мой бизнес» в Можайске стал четвертым официально открытым в Московской области. В торжественном открытии офиса приняли участие глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов, начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства инвестиций и инноваций Московской области Людмила Лисятникова, директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Владимир Зайцев и заместитель гендиректора ГКУ МО «Московской областной центр поддержки предпринимательства Екатерина Шеватова», – отмечается в сообщении.

Глава городского округа подчеркнул, что губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание бизнесу.

«И наша задача – поддерживать предпринимателей, которые хотят работать у нас в округе. В новом центре можно получить все необходимые услуги для начала и ведения бизнеса, что существенно облегчит жизнь предпринимателям», – дополнил Абаренов.

Центры «Мой бизнес» создаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

В офисе будет оказана помощь в любом инвестиционном проекте, то есть сопровождаться дело будут «под ключ».

«Специалисты помогут получить любую документацию, в том числе разрешительную. Также в центре будут консультировать по вопросам открытия счетов, по работе с банками, получению кредитов, федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, по расширению и масштабированию бизнеса, подключению к инженерным сетям, подбору помещений, обучению персонала», – перечисляется в материале.

Комментируя открытие очередного ЦОУ «Мой бизнес», министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан напомнил, что в России реализуется 12 национальных проектов, один из которых – проект развития предпринимательства, в рамках которого федеральное правительство совместно с регионами создает удобный сервис, доступный для каждого предпринимателя – «место, куда любой бизнесмен сможет прийти и получить ответ на любой вопрос, касающийся бизнеса».

Ан уточнил, что центры «Мой бизнес» за последние три недели уже обработали около 200 обращений предпринимателей. ЦОУ объединяют на одной площадке все имеющиеся на территории региона организации инфраструктуры и институты развития.