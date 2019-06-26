РИАМО - 26 июн. Работники поисково-спасательного отряда №16(с) Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли ребенку, в ногу которого вонзилась металлическая ручка велосипеда, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел вечером 25 июня на улице Овражной.

«10-летний мальчик, катаясь на велосипеде упал. Во время падения ручка переднего ручного тормоза вонзилась в ногу», — рассказал спасатель, старший смены Константин Строков.

Мальчику вызвали скорую помощь, врачам же пришлось обратиться к спасателям.

«Спасатели приняли решение, используя аварийно-спасательный инструмент и кусачки, отрезать руль вместе с ручкой тормоза. Далее, чтобы обездвижить поврежденную область бедра пострадавшего на время его транспортировки, спасатели зафиксировали оставшийся элемент ручки тормоза бинтом и пластырем», — сообщил дежурный смены.

Он добавил, что с помощью ковшовых носилок, предназначенных для атравматичной транспортировки пациентов с тяжелыми травмами, мальчика отнесли в автомобиль скорой помощи и передали медикам.

«Мальчика спасло то, что металлическая ручка вошла в мягкие ткани бедра, не повредив бедренную артерию и вены», — отметил спасатель-медик дежурной смены Василий Матевосян.

После оказания помощи ребенка направили домой.