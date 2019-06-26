РИАМО - 26 июн. Стартовали работы по бетонированию проезжей части на эстакаде через МКАД в районе Бесединского шоссе в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы приступили к бетонированию плиты проезжей части эстакады через МКАД по проекту реконструкции развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. В настоящее время ведутся работы по монтажу несъемной опалубки, армированию и заливке бетона. Новая эстакада обеспечит съезд автотранспорта с внешней стороны МКАД в сторону центра», – отметил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Продолжаются работы на эстакаде к торговому центру «Южные ворота». Завершено бетонирование опор эстакады, продолжается строительство надземного пешеходного перехода.

Проект ремонта транспортной развязки включает в себя реконструкцию 1,2 километра проезжей части МКАД с устройством переходно-скоростных полос и реконструкцию существующего путепровода через МКАД протяженностью 86,5 метра.

Предусмотрено также строительство левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД протяженностью 294,6 метра, эстакады к ТЦ «Южные ворота» протяженностью 203,4 метра, двух участков шумозащитных экранов, строительство направленных и боковых проездов протяженностью 4,5 километра, надземного пешеходного перехода протяженностью 69,8 метра от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы.

Бочкарев добавил, что в этом году департамент будет заниматься проектно-изыскательскими работами для реконструкции еще четырех развязок на пересечении с МКАД.