РИАМО – 26 июн. Подвал, подъезд и входную группу дома в Балашихе привели в порядок после проверки Госжилинспекции, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Управляющая компания «Гарант Сервис» из Балашихи устранила нарушения в содержании дома №32 на улице Свердлова по предписанию Госжилинспекции Московской области. Требования инспекторов касались приведения в нормативное состояние подвала, входной группы и подъезда», – говорится в сообщении.

Инициировать проверку просили жители дома в своем коллективном обращении.

«Жилищные инспекторы выявили отсутствие защитных кожухов на отопительных приборах и треснувшие стекла переходных дверей в местах общего пользования. Ступени крыльца на входе в подъезд оказались разбиты, а подвал сильно захламлен», – перечисляется в сообщении.

На устранение всех выявленных нарушений Госжилинспекция дала два месяца. По истечении этого срока подвал был очищен, на батареях появились защитные экраны, а в дверях – новые, целые стекла. Управляющая компания также отремонтировала входную группу.

«Гарант Сервису» пришлось нести административную ответственность. За нарушение законодательства об энергоэффективности управляющая компания была оштрафована на 25 тысяч рублей.