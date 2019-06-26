РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Знаки, запрещающие проезд или остановку, установят на улицах Пушкинской и Песочной в Красногорске, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Евгений Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

«Уважаемые автолюбители городского округа Красногорск! Сообщаем вам об изменении организации дорожного движения в микрорайоне Губайлово, которые вскоре вступят в силу. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены на улице Пушкинская – на участке дороги от улицы Песочная в сторону леса», – написал Владимирский.

Он также добавил, что на улице Песочной при выезде с улицы Правды установят знаки, запрещающие поворот направо и въезд.

«Благодаря этим мерам повысится пропускная способность дорог и обеспечится беспрепятственный разъезд автомобилей», – заключил Владимирский.