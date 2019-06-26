РИАМО – 26 июн. Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов, снискавший славу после скандального дела журналиста интернет-портала «Медуза» Ивана Голунова, подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет, передает РБК.

«Сейчас Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан. Глава МВД Владимир Колокольцев не встречался с Петуховым, когда опрашивал задерживавших Голунова оперативников и их руководство», – рассказали изданию источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.

Его экс-начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, снятый с должности указом президента, уже уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию.

«Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД. Щиров на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи», – заявил источник издания.

Журналист Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению о приготовлении к сбыту наркотиков. При осмотре рюкзака и его квартиры сотрудники полиции нашли несколько пакетиков с запрещенными веществами.

«Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест, на заседании он заявил, что возбужденное против него дело связано с расследованием о связи силовиков со столичным похоронным бизнесом», – напоминается в статье.

Корреспондента портала «Медуза» задержали оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов, мероприятие курировал глава отдела по контролю за оборотом наркотиков Щиров.

«Дело возбудил следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин с санкции начальника следственной части Евгения Машина», – разъясняется в материале.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 11 июня объявил о прекращении дела, это произошло накануне несогласованного марша в поддержку Голунова.

«Все полицейские, участвовавшие в задержании, будут отстранены от работы на время проведения проверки», – заверил Колокольцев.

В то же время министр заявил, что ходатайствует перед президентом об отстранении от должностей начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Владимир Путин отстранил их своим указом.