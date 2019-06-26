РИАМО - 26 июн. В вечерний час пик в среду на столичных дорогах образовались серьезные пробки, дорожная ситуация оценивается в восемь баллов из десяти максимальных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее крупные затруднений наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца и практически на всем Садовом кольце.

Также затруднения зафиксированы на северо-западном, северо-восточном участках МКАД на внутренней стороне, на западе и юго-востоке кольцевой дороги. Стоят набережные возле Кремля, Новый Арбат, Большой каменный мост, улица Серафимовича, Тверская и 1-я Тверская-Ямская и другие улицы в центре.

Заторы также образовались на Ленинградском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов, Люблинской улице, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, Нахимовском проспекте, Профсоюзной улице и других магистралях.

По прогнозу сервиса, в 20 часов дорожная обстановка улучшится до шести баллов, а в 22 часа – до 3 баллов.