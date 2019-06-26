РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поставил задачу достроить три дома жилого комплекса «Заречье», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел встречу с жителями округа в школе №25. Группа дольщиков долгостроя «Заречье» пожаловалась ему, что они не могут получить ключи от квартиры, дома еще не достроены.

«Дома достраивает застройщик «Ареал» вместо другого. Я надеюсь, мы достроим эти три дома до конца 2019 года, я поставил задачу», – сказал Ружицкий.

Дольщики попросили главу взять данный вопрос на личный контроль.