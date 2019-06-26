РИАМО - 26 июн. С 1 июля 2019 года размер торгового сбора в Москве для объектов площадью меньше 300 квадратных метров уменьшится, новые ставки начнут применяться, начиная с платежа за третий квартал нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

С 1 июля вступают в силу изменения в закон города Москвы «О торговом сборе». Для объектов с торговыми залами до 300 квадратных метров ставка сбора уменьшится от 2 до 10% в зависимости от площади и места расположения.

«По нашим расчетам, ставка торгового сбора уменьшится для 38,5 тысяч торговых точек, которые принадлежат, главным образом, субъектам малого и среднего бизнеса. Эта мера является еще одной формой стимулирования развития столичного малого бизнеса», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Денис Тихонов.

Торговый сбор – это фиксированный обязательный платеж, который взимается с организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли. Размер платежа зависит от вида торговой деятельности, площади и места размещения торгового объекта. С 2015 года торговый сбор принес бюджету Москвы почти 28 миллиардов рублей.