РИАМО – 26 июн. Профессиональная конференция для представителей сферы услуг и красоты состоится в Москве 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы компании «Манго Телеком».

«Участники индустрии обсудят наиболее актуальные вопросы своей работы — от управления и подготовки кадров до внедрения автоматизации в бизнес-процессы в салонном бизнесе», - говорится в сообщении.

На конференции выступят более десятка известных спикеров, среди которых президент имидж-лаборатории «Персона» Игорь Стоянов и основатель барбершопа TOPGUN Алексей Локонцев.



Кроме этого, организаторы анонсировали доклады лидирующих технологических компаний — Google, «ВКонтакте», Mango Office. Их темами на конференции станут цифровая трансформация бьюти-бизнеса, практика продвижения, а также новые коммуникационные инструменты при работе с клиентами.