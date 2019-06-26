РИАМО - 26 июн. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума на первый квартал 2019 года на уровне 12493 рубля, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за первый квартал 2019 года на душу населения — 12493 рубля, для трудоспособного населения — 13844 рубля, пенсионеров — 9396 рублей, детей — 12118 рублей», - говорится в документе.

В четвертом квартале 2018 года величина прожиточного минимума в Подмосковье составляла 11764 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составлял 13038 рублей, для пенсионеров — 8862 рубля, для детей — 11378 рублей.