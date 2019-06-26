РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В подмосковных Люберцах народную дружину планируют привлечь к патрулированию микрорайонов Самолет, Малое Павлино и деревни Марусино, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

В среду Ружицкий проводит встречу с жителями округа в школе №25. Жительница микрорайона Малое Павлино пожаловалась ему на то, что полицию приходится долго ждать несмотря на то, что их пункт находится в поселке Малаховка. По ее словам, опорный пункт в деревне Марусино открыли, но он не работает.

«Будут патрули полиции ездить по микрорайонам. Будем привлекать к патрулированию народную дружину», – сказал Разгуляев.

По его словам, опорный пункт в деревне Марусино скоро заработает.

«Этот вопрос прорабатывается», – пояснил Ружицкий.