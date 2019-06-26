РИАМО - 26 июн. За первую половину 2019 года после проверок Госадмтехнадзора Московской области в Долгопрудном привели в порядок более 80 элементов освещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За первое полугодие сотрудники территориального отдела №37 Госадмтехнадзора Московской области административно-технические инспекторы проверили более 130 объектов освещения как на внутридворовых территориях, парках так и на площадях, городского округа. Выдано более 20 предписаний», — говорится в сообщении.

Также с начала года решены вопросы по 16 обращениям, связанных с элементами освещения, от местных жителей.

«Так, например, сотрудниками территориального отдела №37 в отношении администрации городского округа Долгопрудный был составлен протокол об административном правонарушении за неработающее декоративное освещение на площади Собина. Администрация городского округа была привлечена к административной ответственности, в результате декоративное освещение приведено в надлежащее состояние», — уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

На Новом бульваре города нашли неработающие приборы освещения. Из-за плотного пешеходного и автомобильного трафика нарушения были устранены в кратчайшие сроки, ответственная организация также привлечена к административной ответственности.