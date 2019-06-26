РИАМО – 26 июн. На сырном фестивале в августе на территории Подмосковья свою продукцию представят порядка 300 сыроваров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сырный фестиваль состоится в Подмосковье с 9 по 11 августа.
«Это самый большой сырный и фермерский фестиваль в России. И он уже по традиции проводится у нас в Подмосковье. Порядка 300 российских сыроварен, фермерских хозяйств и производителей оборудования из более чем 40 регионов России примут в нем участие», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Он уточнил, что фестиваль будет проходить при поддержке правительства Московской области на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское городского округа Истра.
Помимо сыра фермеры и небольшие производители привезут колбасы, хлеб, молочную продукцию, сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай, муку, и другие продукты. Также будет представлена ремесленная продукция.
Разин пригласил всех на предстоящий праздник сыра.
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