РИАМО - 26 июн. Политехнический музей после реконструкции оснастят современными инженерными системами, которые создадут специальный микроклимат для хранения экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года. Разработкой рабочей документации по инженерным системам занимается проектное бюро АПЕКС.

«Проект реконструкции предусматривает восстановление и открытие исторической кладки в элементах сводов и опор. Поэтому одной из наиболее сложных задач оказалась разводка коммуникаций, которые должны оставаться незаметными. Было предложено спрятать их в дымоходах и нишах в пилонах», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что большая работа была проведена по созданию микроклимата в экспозиционных залах, для которых принципиально важны показатели влажности, и внутри двух атриумов, которые будут перекрыты стеклянными конструкциями для всесезонного использования. Благодаря BIM-моделированию удалось учесть все нюансы и скоординировать специалистов из разных сфер.

Чтобы избежать выпадения конденсата на оконных рамах, было предложено сделать небольшие отверстия в плоскости подоконников, которые позволят обдувать поверхность окна и регулировать воздушные потоки. Среди уникальных решений - система пожаротушения, которая до сих пор не применялась в столь сложных технологических объектах.

«Предполагается размещение системы HiFog, использующей сверхтонкораспыленную воду, подающуюся под давлением 140 бар, что, с одной стороны, позволяет снизить расход воды, а с другой – минимизировать потенциальный урон для экспонатов в случае нештатной ситуации», — добавляется в сообщении.

Кузнецов заключил, что после завершения работ все коммуникации «замкнут» в едином центре управления.