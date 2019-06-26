РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июн. В поселке Нахабино Красногорска после комплексного благоустройства открыли детскую площадку возле дома №27 на улице Панфилова, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина осмотрела площадку и пообщалась с одной из посетительниц – первоклассницей Мариной. Девочка сказала, что площадка ей понравилась, и она обязательно будет здесь гулять с друзьями.

«Сегодня (26 июня – ред.) мы открываем первую в этом году (в 2019 году - ред.) площадку в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Всего на территории поселка Нахабино в этом году будет оборудовано 6 площадок по программе КБДТ, плюс к этому – три площадки по губернаторской программе и еще на двух площадках проведем реконструкцию», – сказал начальник теруправления Нахабино Борис Соловьев.

Он добавил, что это первое открытие комплексно благоустроенной площадки в горокруге.

«На данной дворовой территории были выполнены работы по комплексному благоустройству. Были выполнены работы по устройству детских игровых форм. Общая площадь резинового покрытия – порядка 300 квадратных метров. Площадь двора вместе с брусчаткой – порядка 400 квадратных метров», – сообщил генеральный директор ООО «Красногорская служба благоустройства» Алексей Асмолков.

Он добавил также, что на площадке выделены зоны для малышей и детей постарше и установлены уличные тренажеры.

«По периметру площадки расположены 4 опоры освещения с диодными фонарями, установлены три видеокамеры, которые подключены к системе «Безопасный регион». Также установлены газонное ограждение и ограждение самой детской площадки», – отметил Асмолков.

По его словам, проект был заранее согласован с жителями. По муниципальному контракту срок сдачи объекта – 27 июня, однако работы закончили раньше на несколько дней.

«Озеленение территории будет произведено до 1 октября. По смете здесь запланирована высадка декоративных кустарников», – заключил Асмолков.