РИАМО - 26 июн. Десятиклассник Егор Елкин создал андроида для изучения взаимодействия роботов с людьми, робот может реагировать на прикосновения и тон голоса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изобретатель учится в московской школе №1409. Со своим проектом он уже победил на научно-практических конференциях «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» и «Инженеры будущего».

«Школьник увлекся дизайном год назад. По его словам, понятие «дизайн» может показаться менее значимым для робототехники, чем оно есть на самом деле. Дизайн робота, помимо внешности, включает в себя взаимодействие с человеком, но именно этой части уделяется несправедливо мало времени», — говорится в сообщении.

Учитель информатики школы №1409 Людмила Вахитова отметила, что важными составляющими такого результата стали личные качества молодого человека, а также возможности, предоставленные школой и городом.

«Секрет побед Егора кроется в его желании учиться всегда и везде: на уроках, на спецкурсах, в кружках дополнительного образования по изучению языков программирования, на летней предпрофессиональной практике в «Лаборатории Касперского» и даже на сайтах производителей деталей, которые необходимы для проекта, а также в его умении общаться с целевой аудиторией любого возраста и, конечно, самообладание при защите проекта», — сказала учитель.

Изобретатель уже не первый год завоевывает награды на научно-практических конференциях. В 2017-м и 2018-м он уже выигрывал призы на конференциях «Наука для жизни» и «Инженеры будущего».