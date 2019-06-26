РИАМО - 26 июн. Сотрудники Минэкологии начали расследование в связи с обнаруженной в ходе рейда незаконной свалкой вблизи деревни Черная грязь городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Сотрудники Минэкологии в ходе рейда обнаружили нелегальную свалку площадью около 1 гектара. Основную массу отходов составляли грунты, в том числе от дноуглубительных работ, с вкраплениями строительного мусора (бой бетона и кирпича, древесные отходы). На место оперативно прибыла дежурная группа отдела министерства внутренних дел (ОМВД) России по Солнечногорскому району», — говорится в сообщении.

Вблизи свалки были обнаружены четыре самосвала со следами перевозки грунтов. В настоящее время решается вопрос об их задержании. Согласно показаниям водителей, они свозили сюда отходы, образованные при расчистке прудов в Зеленограде.

Уже установлен правообладатель земельного участка, на котором расположена нелегальная свалка, он вызван в Минэкологии для составления протокола об административном правонарушении. Планируется отбор проб отходов и расчет ущерба, нанесенного окружающей среде.