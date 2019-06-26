РИАМО - 26 июн. АО «Федеральная пассажирская компания» — дочернее общество ОАО «РЖД» — назначила ряд дополнительных поездов, в том числе двухэтажных, между Москвой и Санкт-Петербургом, для того, чтобы удовлетворить повышенный пассажирский спрос на поездки по этому маршруту, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Так, 29 июня в 01:09 из Москвы отправится поезд №272, 27 июня в 21:26 из Санкт-Петербурга — №127, 27 июня в 1:09 из Москвы — №288, 28 июня в 10:22 из Санкт-Петербурга — №75 (двухэтажный), и он же отправится 5 июля, 4, 11, 18, 25 августа в 09:20.

«№76 (двухэтажный) Москва – Санкт-Петербург — отправление 28 июня и 5 июля, 4, 11, 18, 25 августа в 10:53; №275 (двухэтажный) Санкт-Петербург – Москва — отправление 2, 4 июля в 19:26, №128 (двухэтажный) Москва – Санкт-Петербург — отправление 4 июля в 01:25; №276 (двухэтажный) Москва – Санкт-Петербург — отправление 6 июля в 1:09; №175 (двухэтажный) Санкт-Петербург – Москва — отправление ежедневно с 30 июня по 7 июля в 1:15; №176 (двухэтажный) Москва – Санкт-Петербург — отправление ежедневно с 30 июня по 5 июля в 22:07», — говорится в сообщении.

Приобрести билеты на поезда, в том числе и дополнительные, можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Актуальную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.