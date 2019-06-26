РИАМО - 26 июн. В Коломне 27 июня откроется первый супермаркет сети Billa, в стране он станет 169-м по счету, в день открытия на новой торговой точке устроят праздничную программу с анимацией, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Открытие новых магазинов в Подмосковье обеспечивает достижение нормативов минимальной обеспеченности местного населения торговыми объектами, позволяет жителям экономить время, приобретая свежую продукцию в шаговой доступности, а также создает новые рабочие места», – заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Новый магазин Billa расположен по адресу: Советская площадь, дом №3. Торговая площадь супермаркета составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Здесь представлен широкий ассортимент товаров, в том числе продукция под собственными торговыми марками и фирменными артикулами.

Отличительная черта Billa – свежесть продуктов: 60% ассортимента составляют товары категорий «фреш» (овощи и фрукты) и «ультра фреш» (продукция собственного производства, готовая еда, мясной и молочный отделы, свежая рыба).

«Торговые сети постоянно увеличивают свое присутствие в регионе, что создает высокую конкуренцию в данном сегменте. Как мы знаем конкуренция – наиболее совершенный и бескомпромиссный механизм розничной торговли. Именно конкурентная борьба за клиента заставляет предпринимателей держать сервис и цену на уровне», –добавил Посаженников.

В рамках торжественного открытия 27 июня с 12:00 до 20:00 запланирована праздничная программа с аниматорами, конкурсами и подарками для гостей магазина. А при приобретении товаров на сумму свыше 500 рублей покупатели получат в подарок фирменную сумку Billa.

С первого дня работы супермаркета в нем будет действовать программа лояльности «Вкусная карта», в рамках которой предоставляются скидки до 50% на более чем 600 товаров, а также скидка 10% в день рождения, скидки 25% на категории товаров и персональные предложения для покупателей.

Кроме того, в магазине предоставляется скидка 7% при предъявлении пенсионного удостоверения или справки, подтверждающей статус пенсионера.

Магазин Billa в Коломне – участник программы «Желтый пакет помогает детям!», в рамках которой часть средств от продажи больших пакетов направляется на оплату лечения больных детей. С начала программы по май 2019 года включительно в помощь детям с проблемами здоровья отправили 95,3 миллиона рублей, свыше 940 детей получили медпомощь.