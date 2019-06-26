РИАМО - 26 июн. Представители Минэкологии в составе рабочей группы обследовали реку Гуслицу в черте города Егорьевск и обнаружили 10 незаконных источников сброса сточных вод в реку, рейд провели в связи с планами по включению реки в программу экологической реабилитации рек Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По распоряжению администрации городского округа Егорьевск создана рабочая группа по обследованию реки Гуслицы и выявлению нелегальных водосбросов. В состав рабочей группы вошли и специалисты Минэкологии. С просьбами о реабилитации реки в Минэкологии неоднократно обращались жители Егорьевска, а также депутат Госдумы, герой Российской Федерации Елена Серова.

«Члены рабочей группы обследовали Гуслицу в черте города. Результаты оказались неутешительными: береговые полосы и акватория реки захламлены мусором и заросли, водотока практически нет. Кроме того, выявлено 10 незаконных водосбросов, в основном, самодеятельных ливнестоков», — говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в Гуслицу сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды с очистных сооружений, от автозаправок и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Администрация Егорьевска обратилась в Минэкологии с просьбой провести расследования по всем фактам загрязнения реки. На всех водосбросах организован мониторинг.

Ранее специалисты Минэкологии провели собственное обследование реки. В результате выявлен участок Гуслицы длиной 5,6 километра в черте Егорьевска, который признан нуждающимся в экологической реабилитации. Вопрос о включении реки в программу будет решаться после завершения всех обследований и ликвидации незаконных водосбросов.