РИАМО - 26 июн. Капитальный ремонт кровли проведут в 150 домах на территории центра Москвы в текущем году, рабочие полностью поменяют покрытие, починят систему водостока и утеплят чердачные перекрытия, говорится в сообщении пресс-службы столичного фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Починку кровель выполнят в рамках проведения работ по капитальному ремонту в Центральном округе в текущем году.

«В капитальный ремонт кровли входят работы по полной замене кровельного покрытия. При ремонте крыши выполняется демонтаж всего старого покрытия, после чего производится монтаж новой кровли. Все работы выполняются в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами», – отмечается в сообщении.

Помимо самого покрытия подлежат ремонту стыки плит покрытия, стропильная система, система водостока, а также места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, выполняется замена ограждения.

«При проведении комплексного ремонта скатных металлических крыш утепляют чердачное перекрытие для восстановления температурно-влажностного режима чердачного пространства, что повышает энергоэффективность здания в целом и улучшает эксплуатацию кровли», – уточняется в материале.

При утеплении чердачного перекрытия используются минераловатные плиты, которые являются современным теплоизолятором. Также при ремонте скатных металлических кровель, при необходимости, производится замена обрешетки и частичная или полная замена стропил и мауэрлата, производится пропитка огнебиозащитными составами всех деревянных конструкций, замена люков и выходов на чердак и кровлю.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года.

«На сегодняшний день она включает почти 28 тысяч домов площадью 248,8 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов», – подчеркивается в сообщении.

Москва реализует комплексный подход, при котором, заходя в дом, одновременно ремонтируются все системы для его полного восстановления. Для этого в столице расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным жилищным кодексом РФ.

Всего выполняется до 15 видов работ.

«Наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) проводится ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, с 2017 года осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, а с 2018 года в программу включен и ремонт подъездов», – резюмируется в пресс-релизе.