РИАМО - 26 июн. Подмосковное УФАС подтвердило, что сведения в отношении ООО «КМД» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков после того, как главное управление пенсионного фонда РФ№5 по Москве и Московской области предоставило сведения о правонарушениях, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию дуплекс систем приточно-вытяжной вентиляции с водяным калорифером, в административном здании главного управления пенсионного фонда Российской Федерации №5 по городу Москве и Московской области.

«В связи с нарушением ООО «КМД» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КМД» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.