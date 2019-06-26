РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В микрорайоне Климовск Подольска на детскую площадку завезли новый песок после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница горокруга написала на портал жалобу, что песка нет на детской площадке у дома №15 по улице Рощинская в микрорайоне Климовск. Она попросила решить данный вопрос.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу засыпки песка в песочницу на улице Рощинская, дом 15 в микрорайоне Климовск, и сообщает, что факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.