РИАМО - 26 июн. На внешние инженерные сети жилого комплекса «Спортивный квартал» в поселении Филимонковское в новой Москве получены заключения о соответствии построенного объекта, по словам техзаказчика Capital Group, сети уже полностью функционируют, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Благодаря выдаче данных заключений в ближайшее время Capital Group (технический заказчик, который достраивает проблемный объект – ред.) подаст заявку на получение разрешения на ввод этих инженерных сетей в эксплуатацию. Это, в свою очередь, позволит вести в эксплуатацию жилые дома №№7, 8, 9 ЖК «Спортивный квартал» и передать дольщикам ключи от квартир», – заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В скором времени компания планирует получить заключения о соответствии построенного объекта на жилые дома №№1, 2, 3, 10 ЖК «Спортивный квартал».

В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».

Кроме того, 15 ноября 2017 года Capital Group начала работы на площадках проблемных объектов в поселении Филимонковское.