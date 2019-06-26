РИАМО - 26 июн. В московском районе Хамовники задержали 25-летнего приезжего, который пытался провести мошенническую сделку с кредитной организацией на сумму свыше 25 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения денежных средств в размере около 26 миллионов рублей путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В полицию поступило заявление от 29-летнего гражданина. Он рассказал, что в кредитную организацию на Зубовском бульваре обратился неизвестный мужчина.

«Под видом генерального директора компании, руководителем которой являлся заявитель, последний представил документы о якобы заключенной сделке со сторонней организацией, передал сотрудникам банка необходимые документы для перечисления денежных средств в размере около 26 миллионов рублей со счета организации на счет подконтрольной им фирмы», — говорится в сообщении.

Эта сделка вызвала подозрение у банковских сотрудников, и они поставили в известность руководителя организации, а он обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Зубовском бульваре задержали подозреваемого. Злоумышленник не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.

Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» а также статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.