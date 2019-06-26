РИАМО - 26 июн. Городская служба санитарной авиации отмечает 10-летие, с 2009 года более 5 тысяч человек получили медицинскую помощь от специалистов авиамедицинских бригад столицы, в 50% случаев вертолеты вылетают к пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В первые годы авиамедицинские бригады работали по программе оказания помощи пострадавшим в ДТП. Сейчас задачи значительно расширились. На сегодняшний день организовано круглосуточное дежурство вертолетов в больнице имени С.С. Юдина, а также в больнице №15 имени О.М. Филатова, которые входят в сердечно-сосудистую сеть Москвы», – сказал заместитель руководителя Научно-практического центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения Сергей Гуменюк.

Он добавил, что это позволило значительно повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами.

В столице дежурят три медицинских воздушных судна. Один вертолет базируется на площадке городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени О.М. Филатова (улица Вешняковская, дом 23). Второй ждет вызовов на базе ГКБ имени С.С. Юдина (Коломенский проезд, дом 4). Третий находится в аэропорту «Остафьево» в ТиНАО, неподалеку от Щербинки.

Гуменюк добавил, что в скором времени еще один вертолет начнет круглосуточно дежурить при детской больнице имени З.А. Башляевой.

«Около 8% пациентов, которые доставляются в больницы с помощью авиамедицинских бригад, – это дети, поэтому появление вертолета при детской больнице позволит повысить уровень оперативности оказания медицинской помощи маленьким пациентам», – подчеркнул он.

Чтобы добраться в любую точку города, вертолету достаточно семи – десяти минут. Время прибытия в ТиНАО занимает от 15 до 20 минут. Центры инфарктной и инсультной сетей в экстренном порядке принимают пациентов и круглосуточно проводят операции. Оперативная помощь врачей помогает спасать жизни и снижать негативные последствия сердечно-сосудистых заболеваний.

Санитарные вертолеты отвечают всем современным требованиям. Они оснащены новейшим медицинским оборудованием. Полы покрыты диэлектрической поверхностью, поэтому электроимпульсную терапию можно выполнять в полете без вреда для членов экипажа.

В вертолетах есть носилки и специальная стенка для крепления мобильного медоборудования. На ней расположены два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ингалятор, монитор с функцией дефибриллятора и водителя ритма, электроаспиратор, два инфузомата. Кроме того, предусмотрен прибор для автоматического наружного массажа сердца, щит для спинальных больных, вакуумный матрас.