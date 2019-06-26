РИАМО - 26 июн. Японская корпорация Urban Renaissance Agency рассматривает возможность поучаствовать в реализации транспортных проектов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Об этом заявили представители корпорации Мочихоро Морито, руководитель по развитию проектов в России Urban Renaissance, и специалист по содействию в развитии зарубежных проектов Акио Танахаси в ходе делового завтрака с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым.

«В ходе Петербургского международного экономического форума, который проходил с 6 по 8 июня 2019 года, Московская область представила инвестиционные проекты по строительству девяти транспортно-пересадочных узлов в Химках, Люберцах, Красногорске и других муниципалитетах региона, а также возведению дорожно-транспортной инфраструктуры скоростного общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Хромов сообщил, что эти объекты планируется возводить в формате государственно-частного партнерства. Рассматривается сотрудничество как с российскими инвесторами, так и с бизнес-сообществом зарубежных стран.

«Urban Renaissance – крупнейшая независимая корпорация Японии, осуществляющая инвестиции. В портфеле корпорации сотни реализованных проектов как на территории островного государства, так и многих зарубежных стран», — отметил Хромов.

Он добавил, что компания является признанным специалистом в сфере организации эффективного управления техническим состоянием инфраструктуры жилых и административных зданий, поэтому региону будет полезен ее опыт в организации «Умных городов».

На ПМЭФ были подписаны соглашения между министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым, губернатором Московском области Андреем Воробьевым и главами Ивантеевки, Дубны и Реутова о реализации пилотного проекта «Умный город» в регионе.