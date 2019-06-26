РИАМО - 26 июн. В особняке на Пушечной фонд Бельканто представит в четверг, 27 июня, концертную программу «Органный мир Аниме» по мотивам аниме-фильмов Хаяо Миядзаки, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«В исполнении органа, гобоя и фортепиано в зеркальном зале прозвучат культовые композиции самого востребованного японского композитора Дзе Хесаиси, написавшего музыку к аниме-фильмам Хаяо Миядзаки», – отмечается в сообщении.

Японской органисткой Хироко Иноуэ, пианисткой Еленой Лельчук и Владимиром Скляренко (гобой) будет исполнена музыка из картин «Унесенные ветром», «Тоторо», «Ходячий замок» и из других шедевров японского режиссера.

Визуальным сопровождением концерта займется мастер песочной анимации Анна Иванова: все картины по мотивам фильмов будут воспроизведены в технике рисования песком и показаны на большом экране.