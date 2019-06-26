РИАМО – 26 июн. На Истринском водохранилище пройдет международный турнир по воднолыжному спорту, борьба за награды пройдет в слаломе и прыжках с трамплина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«С 29 по 30 июня в городском округе Солнечногорск на акватории Истринского водохранилища состоится международный турнир MoscowregionIstra. Ожидается, что на соревнования съедутся около 30 сильнейших спортсменов из разных стран мира», – отмечается в сообщении.

Водные лыжники из России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Австрии и Франции будут соревноваться в нескольких дисциплинах и различных возрастных категориях.

«Борьба за награды поведется в слаломе и прыжках с трамплина. Выявлять сильнейших будут в категориях до 14 лет, с 15 до 17 лет, 35 плюс, а также в специальной отдельной категории «Оpen», – перечисляется в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что на территории региона множество водоемов, которые позволяют проводить различные соревнования по водным видам спорта.

«Недавно завершился этап Кубка России по плаванию на открытой воде, следом за ним Московская область принимает международный турнир по воднолыжному спорту. Эти соревнования соберут порядка 30 спортсменов из нескольких стран мира, которые на протяжении двух дней будут демонстрировать свое мастерство и бороться за награды в нескольких дисциплинах», – заключил он.