РИАМО - 26 июн. По предписанию Госжилинспекции Московской области МУП «Истринское ЖЭУ» произвело перерасчет платежей за установку общедомовых приборов учета (ОДПУ) потребления коммунальных ресурсов по отоплению и горячему водоснабжению жителям пяти многоквартирных домов, расположенных в Истре, сообщается на сайте ведомства.

«Общая сумма проведенного перерасчета собственникам и нанимателям жилья составила более 1 миллиона рублей», – заявила руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

В ходе внеплановой документарной проверки обращения жителей вышеуказанного дома государственные жилищные инспекторы установили, что ресурсоснабжающая организация АО «Истринская теплосеть» не предоставила в управляющую организацию передаточный акт, разделительный баланс и прочие документы, подтверждающие передачу ОДПУ.

В связи с этим, общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов по отоплению и горячему водоснабжению в состав общего домового имущества домов включены не были, а начисление платы за их установку производились с нарушением требований Жилищного кодекса РФ.

Управляющей организации МУП «Истринское ЖЭУ» были незамедлительно выданы предписания о прекращении выставления начислений за установку ОДПУ и выполнении перерасчета платы с возложением расходов на ООО «Истринская Теплосеть».

«Во исполнение указанных предписаний в Госжилинспекцию Московской области была предоставлена справка о выполнении перерасчета платы за установку ОДПУ собственникам помещений указанных домов на общую сумму 1,2 миллиона рублей», – подчеркнула Федина.