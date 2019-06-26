РИАМО - 26 июн. Врачи городской онкологической больницы №1 провели операцию по удалению гигантской доброкачественной опухоли весом 4,5 килограмма, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Пациентка 70 лет обратилась в больницу с жалобами на одышку, которая усиливалась при ходьбе и в лежачем положении. По результатам мультиспиральной компьютерной томографии врачи выявили массивное новообразование, которое распространилось в пространство, окружающее оба легких, и сильно сдавливало их, затрудняя дыхание», — говорится в сообщении.

Операцию делали малоинвазивным способом – через четырехсантиметровый разрез. Гигантская липома, доброкачественная жировая опухоль весом 4,5 килограмма, была удалена. Из-за мягкой структуры новообразования врачам достаточно было сделать маленький разрез, чтобы освободить легкие.

Пациентка уже в операционной смогла нормально дышать и активизировалась уже на первые сутки после операции.

«Использование современных технологий позволяет выполнять сложные и объемные вмешательства с помощью небольших разрезов – это позволяет значительно снизить последствия хирургического вмешательства и ускорить реабилитацию, что особенно важно для пациентов пожилого возраста, имеющих множество сопутствующих заболеваний», — отмечается в сообщении.