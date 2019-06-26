РИАМО - 26 июн. В деревне Кулаково Раменского городского округа гипермаркету «Леруа Мерлен» выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«В здании площадью 16 тысяч квадратных метров, разместились торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. На территории обустроена погрузочно-разгрузочная зона», – отмечается в сообщении.

В проекте также учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории обустроена парковка для посетителей и работников гипермаркета.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 250 рабочих мест. Застройщиком выступает ООО «Европейские строительные технологии».

«Гипермаркету выдан ЗОС, объект готовится к вводу в эксплуатацию», – дополнил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.