РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июн. Жители подмосковных Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на шумных подростков-хулиганов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел встречу с жителями округа в школе №25. На встрече одна из жительниц сообщила, что на улице Воинов-Интернационалистов и Черемухина в горокруге ходят подростки-хулиганы. По ее словам, они курят, гасят и пьют. Она также недоумевает на счет того, куда смотрят родители детей.

«Полиция проверит данные улицы. Комиссию по делам несовершеннолетних также привлекут для решения данного вопроса», – ответил Ружицкий.