РИАМО - 26 июн. Сдан в эксплуатацию газопровод в деревне Дор городского округа Шаховская, объект построен в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

Протяженность газопровода составила 7,28 километра. Теперь подключить свои дома к газу смогут жители 138 частных и пяти многоквартирных домов деревни, всего около 800 человек. Это седьмой объект, который «Мособлгаз» сдал с начала года.

«До конца года «Мособлгаз» также газифицирует деревни Волочаново, Дулепово и Назарьево городского округа Шаховская. Сдача этих объектов придется на третий и четвертый кварталы текущего года», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Для подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения жителям деревни Дор необходимо обратиться в центральный офис «Красногорскмежрайгаза». Телефон филиала: +7 (498) 569-03-04.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках проекта построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов, около 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.