РИАМО - 26 июн. В Пушкинском роддоме каждые две недели проходит день открытых дверей, на встрече с медицинским персоналом приходят будущие родители и члены их семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В среду свои двери для них открыли все отделения родильного дома, а ведущие специалисты рассказали о структуре родильного дома, его оснащении и с удовольствием ответили на все вопросы.

«Такие встречи в родильном доме проходят каждые две недели, и каждый раз у будущих мам возникают разные вопросы. Что с собой брать в роддом и какие виды анестезии используются при родах, во всех ли палатах есть отдельные санузлы и многие другие. Наши врачи готовы ответить на каждый», – сказал заместитель главного врача Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. по детству и родовспоможению, заведующий роддомом Андрей Лесной.

И будущие мамы, и их родные могли сами посмотреть, что из себя представляют родовые боксы, насколько удобны палаты и действительно ли они оснащены санузлами. Каждый раз будущие родители уходят из роддома с новыми знаниями и впечатлениями.

Следующий день открытых дверей пройдет 9 июля. Телефон для записи на мероприятие и на бесплатное ультразвуковое исследование: 8(999)755-94-25. Запись уже открыта.