РИАМО - 26 июн. Карантин по бешенству животных объявили на некоторых территориях Одинцовского городского округа, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте правительства региона.

«Установить с даты подписания (26 июня 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Измалково Одинцовского городского округа», - говорится в постановлении.

Ограничения установлены от северной границы села Немчиновка до западной границы села Усово, далее от южной границы поселка дома отдыха «Озера» и далее на восток вдоль границы Одинцовского городского округа до северной границы села Немчиновка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.