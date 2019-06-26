РИАМО - 26 июн. В Москве и Московской области зарегистрировано 7,7 миллиона транспортных средств, количество автомобилей в столице достигло 4,7 миллиона, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«В Московском регионе (Москва и область) зарегистрировано 7,7 миллиона транспортных средств. Это 13% от всего транспорта России. При этом нам удалось добиться роста скорости личных авто на 18% с 2010 года. Сейчас по Москве ежедневно передвигается 3,6 миллиона автомобилей», — говорится в сообщении.

В Москве проживает 12,5 миллионов человек, а количество автомобилей уже достигло 4,7 миллиона. При этом столица достигла целевого показателя по количеству погибших в ДТП — не более четырех человек на 100 тысяч, и считается в этом отношении безопасным городом.

«В Москве этот показатель составляет 3,7 (человек на 100 тысяч — ред.), что соответствует показателям таких стран, как Германия, Швеция, Дания, Финляндия», — отмечается в сообщении.