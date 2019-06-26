РИАМО - 26 июн. С начала 2019 года 1,1 тысячи студентов прошли практику в крупных московских строительных компаниях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые студенты даже получили приглашение на работу.

«Больше половины получили приглашение на работу. Это в основном выпускники колледжей, Российского государственного университета транспорта и МГСУ», — отметил мэр.

Он добавил, что столица заинтересована в молодых профессионалах.