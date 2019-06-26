РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. До конца текущего года все дома в подмосковных Люберцах переведут на систему электронного голосования, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он провел встречу с жителями Люберец в школе №25.

«Люберцы вошли в пилотный проект голосования жильцов через электронную платформу. До конца года (2019 года - ред.) переведем все дома на электронное голосование», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в городе 2094 многоквартирных дома, которые обслуживают 34 управляющие компании, а также ЖСК и ТСЖ.