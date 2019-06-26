РИАМО - 26 июн. Новый банный комплекс открылся в Солнечногорске по губернаторской программе, благодаря открытию бани в городе создано 25 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Новый банный комплекс, который открылся в городе Солнечногорск, – это еще один пример успешной реализации губернаторской программы «100 бань Подмосковья» и третий, открытый в 2019 году», — сказал глава министерства Владимир Посаженников.

Банный комплекс расположен по адресу: улица Володарская, дом №46А. Объект стал 81-м в губернаторской программе «100 бань Подмосковья». Суммарный объем инвестиций - порядка 110 тысяч рублей.

Собственник объекта установил специальные тарифы для отдельных категорий граждан – ветеранов войн, ветеранов труда, пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей предусмотрены льготные тарифы на банные услуги.