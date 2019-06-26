РИАМО - 26 июн. Следователи Москвы возбудили уголовное дело после попытки нападения автолюбителя на сотрудника Московской административной дорожной инспекции у станции метро «Теплый Стан», сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Он отметила, что по данным следствия, что 15 июня мужчина, находясь вблизи станции «Теплый Стан» Московского метрополитена, припарковал принадлежащий ему автомобиль в месте, где остановка транспортных средств запрещена.

«В связи с чем к нему подошел сотрудник Московской административной дорожной инспекции и попросил прекратить нарушать правила дорожного движения и начал фиксировать на видеозаписывающее устройство государственный регистрационный знак автомашины. Водитель, желая воспрепятствовать сотруднику дорожной службы, используя предмет похожий на нож, попытался нанести ему удар в область туловища», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что в настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всей картины произошедшего.

Расследование продолжается, резюмировала Иванова.