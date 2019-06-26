РИАМО - 26 июн. В Москве введут временные ограничения движения на Новокузнецкой улице из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Период: с 1 июля по 29 августа и с 11 сентября по 15 октября круглосуточно», — говорится в сообщении.

Перекрыт будет участок Новокузнецкой от Садового кольца до дома 3. Участки одной полосы будут занимать поэтапно. Закроют также одну полосу 1-го Новокузнецкого переулка в районе пересечения с улицей Бахрушина с организацией права приоритетного проезда.

На участках 1-го Новокузнецкого переулка на пересечении с Пятницкой улицей и Вишняковского переулка в районе пересечения с Новокузнецкой улицей закроют одну полосу с сохранением движения транспорта и ликвидацией пространства для парковок.

В переулке 5-ом Монетчиковском закроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда.