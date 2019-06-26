РИАМО – 26 июн. При передозировке веществ, которые нашли во время обыска у отравителя с газировкой, может привести к тяжелым последствиям, в частности, к инсульту, инфаркту и смерти, сообщил в среду журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Злоумышленника задержали 25 июня. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек.

«Мы не знаем точно, какие там были препараты, но мы знаем точно, что это ряд препаратов медицинского назначения. Они при передозировке могут вызывать тяжелейшие осложнения вплоть до комы и смерти. Тем более в сочетании с алкоголем. Если речь идет о тех препаратах, которые ранее уже назывались в СМИ, то алкоголь потенцирует их действие, могут быть такие осложнения, как: инсульты, инфаркты, остановка сердца. Хотелось бы, чтобы люди очень внимательно относились к тому, что им дают и в какой ситуации», – заявил Брюн.