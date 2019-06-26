РИАМО - 26 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в соцмедиа за май, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России в мае 2019 года. Рейтинг построен по количеству упоминаний губернаторов в соцмедиа (Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумы и блоги).

«Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область)», - говорится в сообщении.

В мае в соцмедиа обсуждали проблему сжигания мусора на предприятии в поселке Вешки на территории городского округа Мытищи, которую губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям незамедлительно решить. Также Воробьев пришел на парад Победы вместе с 96-летним ветераном ВОВ Михаилом Щербаевым, которого накануне праздника лично пригласил присоединиться к параду.

Топ-20 рейтинга губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за май замкнули Александр Усс (Красноярский край), Сергей Морозов (Ульяновская область), Дмитрий Азаров (Самарская область).