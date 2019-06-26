РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июн. В поселке Дубровицы Подольска рабочие приступили к утеплению фасада многоквартирного дома, сообщил начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы Подольска в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов начаты работы по утеплению фасада дома №33», – написал Боярко.

Он отметил, что ход работ контролируется Фондом капитального ремонта, Госжилинспекцией и администрацией городского округа.