РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В подмосковном Подольске дополнительный пункт МФЦ в деревне Федюково с 1 июля преобразуют в пункт выездного обслуживания по предварительной записи, сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Информируем о преобразовании с 1 июля 2019 года дополнительного пункта приема документов МФЦ в деревне Федюково на улице Строителей, 1, в пункт выездного обслуживания по предварительной записи», – говорится в сообщении.

Теперь туда можно записаться по телефону: 8(800)550-50-30, далее – «3», добавочный номер – 52286.

Прием документов будет осуществляться по четвергам с 10:00 до 16:00.