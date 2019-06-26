РИАМО - 26 июн. Движение затруднено на внешней стороне 40-го километра МКАД из-за массовой аварии с участием автобуса, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«На внешней стороне 40-го километра МКАД (в районе ТЦ «МЕГА Теплый стан») произошло массовое ДТП с участием автобуса. Без пострадавших. Движение осложнено», - говорится в сообщении.

Автомобилистам порекомендовали планировать свои поездки с учетом дорожной ситуации и соблюдать осторожность в дождливую погоду.